Virtus Francavilla, il derby pugliese contro il Monopoli si gioca domenica 26 marzo

Serie C Girone C

Dopo il derby pugliese contro il Taranto perso per 1-0 per la Virtus Francavilla all'orizzonte c'è un altro impegno contro una compagine della regione, ossia quello contro il Monopoli (che intanto ha esonerato il tecnico Giuseppe Pancaro sostituendolo con Giacomo Ferrari). Una gara dove i biancazzurri dovranno riscattare l'ultima battuta d'arresro per proseguire la corsa ad un posto playoff; il match, inizialmente programmato per sabato 25 marzo, verrà giocato domenica 26 alla Nuovarredo Arena. Calcio d'inizio alle ore 17:30