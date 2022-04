Virtus Francavilla-Monterosi, Taurino: "Pronti a dimostrare chi siamo veramente"

Girone C

Contro il Monterosi avrà inizio il cammino nei playoff della Virtus Francavilla, attesa dall'impegno del primo turno che avrà luogo domenica primo maggio. L'obiettivo è quello di interrompere la striscia di partite senza vittorie ora giunta a quota nove in modo da uscire dal momento delicato che ha caratterizzato il finale di stagione regolare. In ogni caso, la Virtus Francavilla ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla gara: "Bisognerà fare la nostra partita senza ragionare sul doppio risultato. Queste sono gare secche, diverse dal punto di vista emotivo rispetto a quelle del campionato. Questo è il momento di dimostrare chi siamo veramente, servirà giocare con la giusta voglia per vedere la Virtus dei primi mesi di questa stagione. I ragazzi ne sono consapevoli, ne abbiamo parlato assieme e lo abbiamo fatto anche coi tifosi, che devo ringraziare per aver fatto sentire la propria vicinanza. Daremo il massimo, la sconfitta contro la Juve Stabia della scorsa settimana ci può far bene".