Playoff Serie C, Virtus Francavilla-Monterosi: il bilancio degli scontri in regular season

Serie C Girone C

Sarà il Monterosi l'avversario della Virtus Francavilla nel match del primo turno dei playoff, che avrà luogo domenica primo maggio alla Nuovarredo Arena (ore 17:00). I biancazzurri sono chiamati ad una reazione d'orgoglio dopo la pesante sconfitta maturata sul campo della Juve Stabia per 4-0: un risultato che non solo ha allungato a quota nove la striscia di partite senza vittoria ma che ha, allo stesso tempo, permesso al Monopoli di compiere il sorpasso in classifica e di occupare il quinto posto (grazie al quale, potenzialmente, si possono disputare i primi due turni in casa). Per strappare il pass in ogni caso la Virtus avrà a disposizione due risultati su tre grazie al miglior piazamento nella graduatoria.

Il bilancio degli scontri in regular season è di una vittoria e di una sconfitta: nella gara di andata, il 5 dicembre 2021 alla Nuovarredo Arena, il club della Città degli Imperiali si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Perez al 52'; analogo risultato nel ko maturato il 10 aprile scorso, quando un rigore di Rocco Costantino ha deciso il duello andato in scena allo stadio Rocchi.