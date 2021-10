Virtus Francavilla-Taranto, ecco chi dirigerà il derby pugliese di domenica 3 ottobre

Scelta la terna arbitrale del match alla Nuovarredo Arena valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C

Scelta la terna arbitrale del derby pugliese tra Virtus Francavilla e Taranto, che si disputerà domenica 3 ottobre e che sarà valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C (calcio d'inizio ore 17:30). Sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco il direttore di gara, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Vitali della sezione di Brescia e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Samuele Andreano della sezione di Prato sarà invece il quarto uomo.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Torre del Greco dirigerà per la prima volta i biancazzurri.

Per il sig. Arena 24 presenze in serie C (13 nel girone A, 7 nel girone B, 2 nel girone C, 2 in Coppa Italia di C), 122 le ammonizioni comminate (63 nel girone A, 35 nel girone B, 15 nel girone C, 9 in Coppa Italia di Serie C), 8 espulsioni (5 rossi diretti e 3 doppie ammonizioni) e 5 rigori assegnati (2 nel girone A, 1 nel girone C, 2 in Coppa Italia di C).