Virtus Matino-Brindisi, Di Costanzo: "Alla fine è uscita la qualità che ci ha portato alla salvezza. Il decimo posto? Una soddisfazione"

L'annata del Brindisi è finita nel migliore dei modi, con una vittoria rocambolesca e in rimonta per 4-3 sulla Virtus Matino I biancazzurri hanno così agganciato il decimo posto a quota 49 punti al termine di un'autentica cavalcata nella seconda parte di campionato: vincere contro la formazione salentina inoltre ha permesso allo stesso Brindisi di restare tranquillo in vista del ricorso del Rotonda sugli 8 punti di penalizzazione. Nel post-partita il tecnico Nello Di Costanzo ha elogiato la prova del gruppo e la soddisfazione per aver raggiunto tale piazzamento.

"Non è la prima partita di sofferenza, con il pathos fino all’ultimo istante, faccio i complimenti al Matino che, anche se retrocesso, ci ha comunque messo in difficoltà -ha detto Di Costanzo- Nell’intervallo eravamo sotto ma nel secondo tempo è uscito l’essere uomini, la qualità e tutto quello che ci ha portato alla salvezza. Tre partite fa avevamo festeggiato la salvezza e poi con il ricorso del Rotonda ci siamo trovati questa spada di damocle sul collo, siamo rimasti concentrati e nonostante lo svantaggio ci abbiamo creduto e abbiamo portato la partita a casa".

Sul decimo posto: "Arrivare decimi è motivo di soddisfazione, ringrazio ancora i miei giocatori, lo staff, il presidente, il direttore sportivo, la comunicazione, il magazziniere e soprattutto i tifosi che ci hanno accompagnato anche oggi, in questa partita.”