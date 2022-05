Brindisi, chiusura col botto: vittoria per 4-3 contro la Virtus Matino

Rocambolesca vittoria del Brindisi allo stadio Ugento, contro la Virtus Matino. I biancazzurri hanno chiuso al meglio la stagione (a salvezza già acquisita) rifilando un 4-3 in rimonta alla formazione salentina. Il primo tempo è stato scoppiettante: dopo il vantaggio dei padroni di casa arrivato al 26' grazie a Palmisano, gli uomini guidati da Nello Di Costanzo hanno ribaltato il risultato nel giro di pochi istanti, con Morleo (28') e Lopez (30'). Tuttavia la Virtus Matino ha reagito in maniera veemente e nel finale di frazione si è riportata in avanti prima pareggiando i conti in occasione della rete di Morra al 38' e poi trovando il tris al 44' ancora con Palmisano. D'altro canto il Brindisi non si è fermato e al 66' ha rimesso la gara in equilibrio con Silvestro e, in seguito, ha addirittura riportato la situazione a proprio favore al 78', quando Galdean ha insaccato il pallone in rete. Il Brindisi è salito così a quota 49 punti in classifica.