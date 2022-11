Tra campioni e medaglie d'oro: una storia sportiva legata al taekwondo

MESAGNE - Chi è cresciuto nella città messapica avrà sicuramente conosciuto almeno una persona che pratica o ha praticato il taekwondo. Si può affermare - senza timore d'essere smentiti - che la storia recente di Mesagne è legata indissolubilmente a questo nobile sport.

Un'attività che - ormai da molti anni - coinvolge in particolar modo le giovani generazioni. A favorire ciò, la presenza di numerose palestre in cui formarsi, prima di tutto come persone e poi come atleti.

Il taekwondo ha il privilegio di abituare da subito i più piccoli al sacrificio, nel pieno rispetto degli avversari. Imperativo: non ripetere fuori le tecniche di combattimento imparante in allenamento.

Foto olimpica

La solidità della tradizione mesagnese è confermata dai successi internazionali che si rifanno - in particolar modo - a due personalità: Carlo Molfetta e Vito Dell'Aquila.

Il primo (classe 1984) è ormai un ex taekwondoka, attualmente team manager della Nazionale Italiana. In precedenza è stato capitano della stessa Nazionale, oltreché campione olimpico nella categoria +80 kg ai Giochi olimpici di Londra 2012.

Sulla sua stessa strada, il più giovane Vito Dell'Aquila (nato nel 2000), fresco di vittoria del titolo mondiale a Guadalajara in Messico, è già oro olimpico a Tokyo 2020.

Generazioni diverse - insomma - anche se entrambi sono nati sportivamente nella palestra del maestro Roberto Baglivo, e da qui è iniziata la loro ascesa verso l'Olimpo del panorama internazionale.

Questo punto di contatto non può che creare un legame unico tra i due, espresso nell'immagine (inserita in evidenza in questo articolo) condivisa recentemente da Molfetta nelle instagram stories del suo profilo.

Le medaglie ottenute dalla coppia mesagnese rappresentano un vanto per il territorio intero, ed offrono tante aspettative per un futuro pieno di soddisfazioni.