Ceglie Messapica. Summer Camp 2021: sport, amicizia e divertimento

Per la prima volta nella città messapica le tre società di calcio, pallavolo e basket si uniscono per offrire un'estate multisport

CEGLIE MESSAPICA - Calcio, pallavolo, basket, nuoto, tiro con l'arco. E ancora beach volley e beach tennis ed uno spazio ludico per i più piccoli. E' la variegata offerta delle attività del Summer Camp 2021 organizzato, per la prima volta a Ceglie Messapica, dalle principali associazioni sportive cittadine impegnate nella formazione dei giovani atleti. Si tratta della "Scuola Calcio Ceglie" di Piero Elia, "Nuova Pallavolo Ceglie" di Mimma Gioia e Dante Chirulli e de "I Campioni di domani" del cestista Damiano Faggiano. Affiancati da uno staff qualificato, stimoleranno i ragazzi ( è previsto il pieno di iscrizioni) ad imparare giocando.

Dal 21 giugno, bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, saranno accolti al centro sportivo "Banana Club" con numerose attività ludico-sportive che verranno svolte utilizzando la piscina, i campi da calcio, le area attrezzata e i locali comuni. Le diverse attività proposte sono studiate per rispondere ai bisogni di crescita psico-fisica di ogni singolo bambino e potenziare la loro capacità di socializzare. Il tutto cercando di coniugare il più possibile l’esigenza di bambini e ragazzi di trascorrere ore spensierate all’aria aperta in compagnia di coetanei, con l’esigenza dei genitori, in particolare di quelli che lavorano, di coinvolgere i figli in attività interessanti e costruttive svolte in un ambiente sano, sicuro e nel rispetto delle norme anti Covid.