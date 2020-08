La Dinamo Basket Brindisi conferma il talento bulgaro Erik Dimitrov

La Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione la prosecuzione del rapporto con l’atleta bulgaro Erik Jordanov Dimitrov, ala piccola di 201 cm. Nato il 27 giugno 1995 a Pernik in Bulgaria, inizia la sua carriera con la maglia dell’Overgas, squadra della sua nazione d’origine, disputando 3 stagioni fino al 2013; successivamente matura diverse esperienze con BC Orlovets, Academic Plovdiv e BC Dolphins, prima di trasferirsi al Chernomorets Burges, squadra partecipante alla Serie A bulgara. Nel 2015 entra a far parte dell’Under 20 della nazionale della Bulgaria, partecipando alle qualificazioni di FIBA EuroBasket. Nel 2016/2017 viene tesserato dall’Hannover Körbjaeger, formazione tedesca. Nel 2017/2018 l’arrivo in Italia alla corte della Virtus Pozzuoli nel campionato di C Silver Campania, rendendosi protagonista della grande stagione culminata con la promozione in Serie B.

Nella stagione 2018/2019 è stato avversario della Dinamo Basket Brindisi nella C Silver pugliese, indossando la maglia del Santa Rita Taranto, realizzando 22,5 punti di media a partita. Nell’estate del 2019 il trasferimento alla Dinamo, dove Erik è diventato uno dei fari della squadra allenata da coach Cristofaro, trascinando i suoi compagni nei momenti di difficoltà grazie alla sua innata capacità realizzativa e di leadership. A testimonianza delle sue abilità offensive, ha conquistato il 4° posto della classifica generale dei marcatori dell’intera C Silver pugliese con 21,3 punti di media nelle 21 gare disputate. In tutti i match in cui è sceso in campo ha segnato a referto la doppia cifra, superando quota 20 punti in ben 14 occasioni. Memorabile resterà la sua prestazione nella vincente trasferta di Monopoli: 34 punti con ben 9 triple realizzate e un assoluto dominio della gara, degna prestazione di un campione di

categoria superiore!

Coach Antonio Cristofaro ci racconta il perché della riconferma di Erik: “Nel programmare la nuova stagione insieme allo staff tecnico abbiamo deciso di dare continuità alla squadra che l’anno scorso ha raggiunto i playoff con grande anticipo. Ecco perché quando si è presentata la possibilità di confermare Dimitrov siamo stati felici di farlo".

"Ringrazio la Società per lo sforzo fatto per confermarlo ed Erik che, nonostante avesse altre importanti offerte, ha scelto il progetto Dinamo per il secondo anno consecutivo. Dal punto di vista tecnico è un giocatore completo: con noi ha ricoperto 4 ruoli senza problemi, dimostrando sempre un incredibile fiuto per il canestro, abbinato sempre a delle grandi letture di gioco sia per sé che per i compagni.

Infine, mi piace rimarcare forse la sua caratteristica più importante: l’attitudine al lavoro in palestra. É un ragazzo che si allena sempre con tanta concentrazione ed intensità, sia negli allenamenti di squadra sia in quelli individuali, pertanto rappresenta davvero un esempio di professionalità per tutti i suoi compagni di squadra.”