Ginnastica Francavilla, dal mondiale con due medaglie e nel 2022 si vola in America

FRANCAVILLA FONTANA - Davide Nacci e Francesco Sebastio, atleti della Asd Ginnastica Francavilla, conquistano una medaglia d’oro nella coppia e una di bronzo nel gruppo ai mondiali di ginnastica aerobica che si sono svolti a Baku in Azerbaigian. In particolare, Sebastio porta a casa un terzo posto nella specialità aerostep e un quinto posto nell’aerodance, mentre Nacci è quinto nella categoria individuale maschile. Entrambi, poi, hanno raggiunto il nono posto nella categoria trio. Grande soddisfazione per responsabile tecnico Vito Iaia e il suo staff già a lavoro per gli Europei di Pesaro del prossimo settembre. La squadra, infine, si è qualificata per i World Games che si terranno negli Usa il prossimo anno.