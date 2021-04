Ginnastica Francavilla, gli atleti approdano al campionato nazionale

Incetta di medaglie e piazzamenti importanti per la squadra della famiglia Iaia alla fase interregionale che si è svolta dal 9 all'11 aprile 2021

FRANCAVILLA FONTANA - Incetta di successi per la Ginnastica Francavilla al campionato interregionale che si è svolto dal 9 all'11 aprile. Gli atlete e le atlete, nelle categorie Gold e Silver, portano a casa la classificazione al campionato nazionale. Sono scese in pedana Asia Tursi ( Junior A) che ha conquistato la medaglia d’argento, seguita da Serena Candita ( Junior B), Alessia Birtolo e Giulia Vacca ( Senior) che hanno strappato il pass per la tappa nazionale, conquistando rispettivamente l’ottavo, il settimo e il quinto posto.

Nella competizione Gold, invece, anche Aurora Martina ( Junior A) passa alla fase nazionale piazzandosi al decimo posto, così come Carlo Mingolla ( Junior B) conquista il quinto posto che gli permette di accedere alla fase nazionale. Conquistano la medesima fase, infine, gli Junior B Laura Di Geronimo, Amelia Lonoce, Aurora Martina, classificate settime. Per la categoria Senior la Ginnastica Francavilla si è distinta grazie agli atleti Davide Nacci e Francesco Sebastio, che si sono piazzati rispettivamente sul primo e secondo gradino del podio.

Medaglia d'argento per il gruppo Senior composto da Martina De Paola, Laura Di Geronimo, Amelia Lonoce, Davide Nacci e Francesco Sebastio.