Beach Sprint: in finale il doppio Senior del Gruppo Sportivo Carrino

Stamattina nelle batterie della Beach Sprint della gara di canottaggio in corso di svolgimento a Barletta, il doppio Senior Toscano-Golizia, del gruppo sportivo Vigili del fuoco Carrino di Brindisi, ha fatto registrare il miglior tempo in assoluto di tutti i doppi e perciò domenica farà la finale per il titolo di Campioni d'Italia, mentre il singolo Master over 54 Ciscutti si è qualificato per la semifinale di oggi. Nel fondo oggi pomeriggio ci saranno le qualificazioni per le eventuali finali di domani. La Rai effettuerà Domenica un collegamento in TV sul canale Rai Sport HD (57) dalle ore 8:30 alle ore 11 circa.

