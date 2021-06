Giovane ciclista sampietrano campione Regionale esordienti secondo anno

SAN PIETRO VERNOTICO - Luca Bardi, atleta sampietrano di 14 anni della Mtb San Pietro Salis Bike, è Campione Regionale esordienti secondo anno. La gara di bike su strada si è svolta ieri, domenica 14 giugno, ad Andria, in località Mntegrosso su un percorso di 14,5 Km caratterizzato da due strappi impegnativi da ripetere due volte. Alla competizione, per la Mt Salis Bike, ha partecipato anche Enela Contaldi, di Montesano Salentino, che ha ottenuto un ottimo nono posto entrando nella Top Ten.

“Una gara resa dura da queste due salite e dai ritmi sostenuti per tutto il tempo. Le condizioni c’erano tutte per poter sperare, e così è stato per Luca Bardi che ha combattuto e vinto il titolo di Campione Regionale esordienti secondo anno. Non è la prima volta, è stato così nel ciclocross, nella mountain bike, e adesso anche su strada”. Si legge nella nota del presidente Giulio Carbone.

“Luca come tutti nella nostra squadra, ha iniziato a correre in bici da giovanissimo e crescendo nelle varie categorie fino ad essere oggi un ciclista agonista con tanta voglia di fare, e fare bene”.

“Affiancato, motivato e allenato non solo dalla squadra e da papà Stefano, ma anche da ciclisti esperti come Giovanni Pesimena.Luca attualmente rappresenta la migliore espressione ciclistica sampietrana, lo confermano i tempi delle sue vittorie e i tre titoli vinti in un solo anno.Sapeva di poter fare una gara per le primissime posizioni, stava bene, e sicuramente ha affrontavo la gara con più maturità, visto che si è affacciato alla strada da qualche gara ed ha capito come gestirle”.

“Ottimo nono posto per Enea Contaldi, ragazzo di Montesano Salentino che rientrando nella top ten ha dato un senso alle settimane di preparazione tra sacrifici e rinunce, sommate agli esami scolastici e agli altri impegni. La distanza chilometrica dal team non è un problema per Enea, visto che viene seguito dal padre, anche lui tesserato con la Mtb San Pietro Salis Bike, e dalla sua seconda squadra il Team Aurispa”.

“In queste gare di strada ci vuole tanta umiltà, attesa, controllo mentale, equilibrio, gestione di energia per arrivare fino alla fine, preparazione mirata a centrare questo grande obiettivo. Ed è quello che hanno fatto Luca ed Enea nella gara valida come unica prova per il campionato regionale pugliese strada. Ragazzi che tra qualche mese inizieranno a parlare di ciclocross con gli altri compagni di squadra, anche con i nuovi che faranno parte del Team Cx 2021/22 della Mtb San Pietro Salis Bike”