Canottaggio: a Taranto collezione di medaglie per il gruppo spotivo Carrino

E’ di cinque ori, tre argenti e due bronzi il bottino di medaglie conquistato dal gruppo sportivo Vigili del fuoco Carrino di Brindisi, in occasione delle seconda regata regionale pugliese che si è svolta oggi (domenica 25 aprile) a Taranto. È oro per il quattro di coppia categoria senior maschile di Matteo Galluzzo, Daniele Crastolla, Damiano Toscano e Niccolò Golizia, che staccano nettamente i diretti inseguitori, mentre il secondo equipaggio dei Vvf Carrino, composto da Giuseppe Orlandino, Andrea Lupo, Luigi Lanza e Giacomo Demauro ottiene il quarto posto, complice il fatto che si trovavano alla loro seconda uscita in barca dopo aver ripreso gli allenamenti da circa due settimane.

Oro anche nel due di coppia categoria ragazzi con Nicola Centonze e Matteo Palazzo che, nel singolo, sempre nella categoria ragazzi, ottengono rispettivamente il secondo ed il quarto posto. Sul gradino più alto del podio, anche Francesco Tanzarella nel due di coppia categoria Allievi C maschile, assieme ad un altro atleta di Monopoli. Nella categoria Senior altri due trionfi, quello di Daniele Crastolla nel singolo e quello di Niccolò Golizia e Damiano Toscano nel due di coppia, mentre un quarto posto per il due di coppia di Gabriele Guadalupi e Giacomo Demauro. Nel singolo categoria Junior invece, Gabriele Guadalupi si piazza al quarto posto, dopo essere tornato ad allenarsi da poco a causa di alcuni infortuni durante la stagione invernale. Un secondo posto, e quindi un argento, per Davide Palazzo, nel singolo 7.20 categoria Cadetti maschile.

Gli atleti Davide Palazzo e Francesco Tanzarella hanno successivamente preso parte alle "rappresentative regionali", ovvero una gara nella specialità del quattro di coppia a bordo dei quali vi sono i migliori atleti categoria Cadetti ed Allievi C della Puglia.

L'equipaggio di Davide Palazzo si piazza al secondo posto, mentre l'equipaggio di Francesco Tanzarella ottiene il bronzo. Da sottolineare il fatto che l'equipaggio di Tanzarella, composto da Allievi C, era alla sua prima uscita in acqua e ha ancora moltissimo margine di miglioramento, in vista delle regate del prossimo anno.

Grande la soddisfazione del presidente del gruppo, Giulio Capuano, e del Direttore tecnico Antonio Coppola, molto fiero degli atleti da lui allenati: "I ragazzi sono in forma e sono arrivati abbastanza preparati per questo appuntamento remiero”. “Sono molto contento – prosegue Coppola - che anche chi ha ripreso da poco sia riuscito ad ottenere risultati positivi, considerando il lungo lavoro e miglioramento da fare. Tutti gli equipaggi classificati al primo posto non si sono limitati ad arrivare primi, ma hanno distanziato e controllato i loro avversari, dimostrando il loro concreto valore. I risultati ottenuti mi rendono consapevole che il lavoro svolto durante gli allenamenti ha portato a grandi miglioramenti. Ora però non bisogna fermarsi: dobbiamo continuare a lavorare in vista delle prossime regate".