Taekwondo: i maestri Spinelli e Celeste conquistano altri due ori

E’ proprio il caso di dire che non troviamo più aggettivi per questi due Maestri diversamente giovani che continuano a mietere successi.

Nei giorni scorsi, infatti, Cosimo Spinelli (anni 74) e Antonio Celeste (anni 63), rispettivamente Direttore Tecnico e Atleta della Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa”, hanno partecipato al 3° Campionato Internazionale online di Taekwondo “Tiburones del Venezuela”, organizzato dalla Federazione Venezuelana Taekwondo. Erano presenti 16 Paesi per un totale di 174 atleti partecipanti.

La nostra Associazione, ha vinto due medaglie d’oro, andate a Cosimo Spinelli nella categoria over 70 con la forma “Hansu” e ad Antonio Celeste nella categoria under 65 con la forma “Jitae”.

Altro risultato prestigioso arriva delle Filippine, dove Spinelli ha partecipato al campionato online “1° Filippine Internazionale” conquistando un’altra medaglia d’oro nella categoria over 65 sempre con la forma “Hansu”. I Paesi partecipanti erano 16 per un totale di 174 iscritti.

In entrambe le manifestazioni, la giuria era composta da arbitri di comprovata esperienza mondiale i quali, dopo aver visionati gli innumerevoli video, hanno proclamato i vincitori di ogni categoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Presidente Annunziata Trono ha commentato: siamo veramente contenti dei risultati prestigiosi raggiunti dal nostro atleta e dal nostro Direttore Tecnico. Presumo che la nostra Associazione sia l’unica in Puglia ad aver partecipato a undici campionati online (interregionali, nazionali ed internazionali), conquistando 10 medaglie d’oro, tre argento e sei di bronzo (di queste medaglie, 8 sono andate a Spinelli e 4 a Celeste). Possiamo dire che il covid-19 non ha fermato il Taekwondo e tanto meno i ragazzi della “Pennetta Rosa”. Ora si aspetta il risultato dall’Argentina dove ha partecipato il maestro Spinelli.