“Fai canestro con noi”, basket inclusivo per bambini con spettro autistico

MESAGNE - Nasce dall'idea di Aps Coloriamo il Mondo in collaborazione con il socio di Basket New Virtus, il progetto "Fai canestro con noi" rivolto ai bambini con diagnosi di spettro autistico e lero coetanei. Il progetto, con il patrocinio del Comune di Mesagne e dell'assessorato ai servizi educativi, prenderà il via il 5 aprile, e punta a costruire un percorso sperimentale educativo, sportivo e sociale. Il gioco basket, per le sue caratteristiche, crea le condizioni più adatte per mettere in atto svariati comportamenti comunicativi e momenti di condivisione spesso deficitari nelle persone con autismo. L'aspetto fondamentale del progetto è rappresentato dal gruppo forte, dalle relazioni che si stabilizzano fra i bambini, fra gli operatori e i bambini affinché tutti i partecipanti possano raggiungere gli obiettivi prefissati. I coordinatori del progetto sono Federica Fonseca (psicologa e psicoterapeuta Bcba) e l'allenatrice Rosa D'Alò (New Power Mesagne) che, si avarranno, nello svolgimento degli allenamenti di educatore specializzato in relazione 1:1.