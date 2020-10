Brindisi, un giocatore positivo: chiesto il rinvio del derby contro il Taranto

BRINDISI - Il Covid entra nello spogliatoio della Ssd Brindisi Fc. Un giocatore under residente in provincia di Bari stamattina (giovedì 29 ottobre) è risultato positivo al tampone. Tutti i compagni di squadra, lo staff tecnico e i dirigenti verranno sottoposti a screening nelle prossime ore. La società ha già chiesto formalmente alla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio della partita in programma domenica prossima (1 novembre) in casa del Taranto, per la sesta giornata del campionato di Serie D.

Il torneo, del resto, rischia di essere gravemente compromesso dalla pandemia. Basti pensare che domenica scorsa non si sono disputate cinque partite e in vista della prossima giornata era già stato disposto il rinvio della partita Lavello-Cerignola, per la presenza di alcuni positivi fra le file della compagine foggiana. L’intero gruppo squadra del Brindisi e i dirigenti che dovranno sottoporsi ai test sono ora in isolamento fiduciario.