Happy Casa Brindisi: partita riscatto contro la Virtus Roma

BRINDISI - Saranno in 1000 i fortunati tifosi del PalaPentassuglia chiamati a sostenere la squadra nella prima uscita di campionato contro la Virtus Roma di coach Piero Bucchi. L’ordinanza della Regione Puglia, fortemente voluta dalla società e sostenuta dal sindaco Riccardo Rossi e dall’assessore allo Sport Oreste Pinto, giunta giusto in tempo utile nella serata di venerdì, ha messo in difficoltà la macchina organizzativa della New Basket che in poche ore ha dovuto stabilire e valutare le priorità degli spettatori che saranno presenti con tutte le misure cautelative richieste dal protocollo anti Covid.

Contro Roma stessa energia del break di Venezia

La Virtus Roma vista in campo contro Fortitudo Bologna è parsa completa e forte in ogni reparto ed anche se dovrà rinunciare a Chris Evans, Happy casa dovrà fare i conti con Dario Hunt, con i centimetri di Riccardo Cervi, con la bravura dell’ex Luca Campogrande, con Beane e Robinson, oltreché con l’esperienza e la capacità di coach Bucchi. Coach Vitucci dovrà chiedere alla sua squadra di replicare la determinazione, il carattere e la concentrazione con cui ha realizzato il break di 10 a 0 contro Venezia, squadra fra le migliori del campionato. La squadra si aspetta una super prestazione di D’Angelo Harrison, a cui sono affidate le migliori potenzialità in attacco, e la conferma delle capacità espresse sul campo da Derek Willis, ala grande, giocatore prezioso tatticamente e autentica rivelazione di Happy Casa Brindisi in questa prima parte del campionato.

La “prima” del nuovo roster e stesso staff

Alla “prima” del PalaPentassuglia contro Virtus Roma, saranno presenti i “nuovi” Nick Perkins, James Bell, Ousman Krubally che con il confermato Darius Thompson e gli “italiani” Alessandro Zanelli, Riccardo Visconti, Raphael Gaspardo, Mattia Udom ed i giovani Riccardo Cattapan e Alessandro Guido completano la formazione della stagione agonistica 2020/21. E’ questo il roster su cui la società, lo staff tecnico ed i tifosi fanno pieno affidamento per disputare un campionato di tutta tranquillità, che possa bissare i successi della scorsa stagione agonistica e riuscire ad incantare ancora la platea del basket. Non sarà la “prima”, invece, per lo staff tecnico completamente e meritatamente riconfermato con a capo coach Frank Vitucci, con assistenti Alberto Morea e Mattia Consoli, ed il preparatore atletico Marco Sist, e per l’équipe medica guidata dal dottore Dino Furioso e composta dai medici specialisti Cosimo Palano, Piero Gioia, Vittorio Pagliara, Piero Bianco e Antonio Orgiani, completata dal massaggiatore Rino Longo e dal fisioterapista Salvatore Caiulo

Bucchi: record di panchine e di vittorie con marchio di professionalità

Questa volta saranno “solo” in mille, per le ristrettezze imposte dal Covid, ma certamente si faranno valere come fossero i soliti 3 mila e 500, per far sentire a coach Piero Bucchi la loro vicinanza, anche se non sarà la stessa ed inarrestabile standing ovation dei tifosi del PalaPentassuglia, che lo ha calorosamente accolto lo scorso campionato, costringendolo ad una emozione unica, fino a procurargli gli occhi lucidi per la commozione.

Coach Piero Bucchi sa di ritrovare a Brindisi una parte importante della sua vita e della sua carriera di allenatore ma, soprattutto, la città in cui incontra con immutato affetto tifosi, amici, un presidente ed una società che lo hanno sempre sostenuto anche nei momenti più difficili dei suoi 5 anni di presenza sulla panchina della New Basket Brindisi, non facendogli mai mancare la fiducia ed il sostegno incondizionato. Al di là dei risultati conseguiti nei suoi 5 anni di presenza a Brindisi di coach Piero Bucchi, si può ben dire che ha lasciato una decisiva impronta di professionalità ben coadiuvato dal suo assistente Daniele Michelutti che ancora oggi si ritrova insieme sulla panchina della Virtus Roma. Anche per questo rapporto fiduciario coach Bucchi resta l’allenatore con più partite sulla panchina di Brindisi, con ben 128 presenze e 60 vittorie: record che sarà difficile da battere.

Virtus Roma senza Chris Evans

Alla Virtus Roma mancherà il decisivo contributo di Chris Evans, gravemente infortunatosi in allenamento martedì scorso nel corso del quale ha subito la rottura del tendine di Achille che, probabilmente, lo costringerà ad un fermo per un anno. E’ una grave perdita per la squadra di coach Bucchi perché si tratta di un giocatore che ha leadership e grande potenzialità d’attacco, peraltro uno dei protagonisti della vittoria ottenuta dalla Virtus Roma contro Fortitudo Bologna. La società capitolina dovrà cercare sul mercato il sostituto di Chris Evans anche se la società, attualmente in fase di ricostruzione, avrà difficoltà a assegnare a coach Bucci un giocatore di pari valore.

Terna arbitrale e diretta Tv su Eurosport Player

La partita Happy Casa Brindisi-Virtus Roma si giocherà al PalaPentassuglia con palla in due alle ore 19 di domenica 4 ottobre, con diretta Tv su Eurosport player. La partita sarà affidata alla terna arbitrale composta da Roberto Begnis, I° arbitro di Crema (CR), Matteo Boninsegna di Milano e Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno. Segnapunti sarà Tiziana Sciacovelli di Casamassima(BA), cronometrista Fabiola Monaco di Brindisi e per i 24 secondi Maria Maggi di Taranto.