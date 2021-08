Racing. “The Doctor" Angelo Loconte a Morano in cerca di riscatto 

FASANO – Il portacolori della Scuderia Eptamotorsport Angelo “The Doctor” dopo aver conquistato il podio di classe Rstb 1.6 nel 56° Trofeo Luigi Fagioli lo scorso week end a Gubbio, si prepara ad affrontare la veloce ed insidiosa cronoscalata Morano Campotenese, giunta alla decima edizione. La cronoscalata calabrese, ottava prova della massima serie in salita italiana, dovrà dissipare i dubbi e ridare certezze al veloce driver pugliese della Peugeot 308 Gti preparata dalla Dp Racing, dopo la prova in chiaroscuro della gara eugubina che lo ha sì visto issarsi sul terzo gradino del podio di classe, ma con distacchi marcati dal leader della classifica, il veloce Antonio Scappa, suo compagno di team.

"Dopo una prestazione più in scuro – ha dichiarato Loconte - che in chiaro a Gubbio, dovuta principalmente alla difficoltà di azzerare le sensazioni di guida con le gomme slick dello scorso anno ed i problemi di riconvertire tutto alle coperture stradali, si parte per Morano con qualche certezza in meno. La gara calabrese è molto impegnativa e veloce: per fare bene occorre molta intraprendenza ed accettare di prendere qualche rischio in più. Lo farò, anche a costo di esagerare. Ma la classifica del campionato impone di dare il 100 per cento. Spero di ritrovare quel coraggio di osare, superando quelle sensazioni di precarietà avvertite nella prestazione umbra".

Il programma del weekend calabrese prevede verifiche tecnico-sportive nella giornata di domani (venerdì 6 agosto) tra i vicoli del piccolo borgo storico di Morano, mentre sabato 7 agosto, dalle ore 9:30 si svolgeranno le due manche di prova. Domenica 8 alle ore 9 lo start della prima manche di gara, a seguire gara 2.



Il calendario del Civm 2021

23 Maggio 30° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

30 Maggio 51ª Verzegnis – Sella Chianzutan, Friuli-Venezia Giulia

13 Giugno 50° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

27 Giugno 60ª Coppa Paolino Teodori, Marche

4 Luglio 70ª Trento Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Luglio 60ª Alghero Scala Piccada, Sardegna

1 Agosto 56° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

8 Agosto 10ª Salita Morano – Campotenese Calabria

22 Agosto 25ª Luzzi Sambucina, Calabria

5 Settembre 38ª Pedavena – Croce D’Aune, Veneto

19 Settembre 63ª Monte Erice, Sicilia

26 Settembre 66ª Coppa Nissena, Sicilia