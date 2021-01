Basket, Final Eight: Happy Casa Brindisi ai quarti controTrieste

Definito il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia di Basket, sponsorizzata da Frecciarossa, in programma dall’11 al 14 febbraio al Forum di Assago di Milano. La Happy Casa Brindisi affronterà mei quarti di finale Trieste, fra l’11 e il 12 febbraio. La vincente affronterà in semifinale la vincente del quarto di finale fra Sassari e Pesaro. Dall’altro lato del tabellone, sempre fra l’11 e 12 febbraio, i quarti di finale saranno Milano-Reggio Emilia e Virtus Bologna-Venezia. Le semifinali verranno disputate il 13 febbraio. La finale andrà in scena domenica 14 febbraio. Nelle ultime due edizioni la squadra di coach Vitucci è arrivata in fondo alla manifestazione, subendo due sconfitte in finale: nel 2019, a Firenze, contro Cremona, nel 2020, a Pesaro, contro Venezia. La Stella del Sud adesso ci riprova.