Serie B1 maschile: il Circolo Tennis Brindisi cede in trasferta al Vicenza

BRINDISI - Sconfitta esterna per il Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 23 maggio), nella seconda giornata del campionato nazionale a squadre di serie B1 maschile, si è arreso per 5 a 1 ai padroni di casa del Circolo Tennis Vicenza. Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) dei quali un solo singolare vinto dai biancazzurri che nel corso della gara, in più occasioni, hanno sfiorato l'impresa del pareggio, perdendo il primo singolare e il primo doppio rispettivamente al terzo set e al super tie-break decisivo.

Nei singolari: Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.5) è stato sconfitto da Marco Tamiello (Vicenza, classifica 2.5) 1-6/7-6/-4; Nicolò Crespi (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Enrico Giacomini (Vicenza, classifica 2.4) 6-3/6-4; Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Sandro Kopp (Vicenza, classifica 2.3) 6-3/6-3; Paolo Cristofaro (Brindisi, classifica 2.7) ha battuto Giovanni Manfrini (Vicenza, classifica 2.7) 6-3/7-5.

Nei doppi: Rajski/Giangrande (Brindisi, classifica 2.4 e 2.5) sono stati sconfitti da Kopp/Giacomini (Vicenza, classifica 2.3 e 2.4) 2-6/6-3/10-6; Crespi/Cristofaro (Brindisi, classifica 2.4 e 2.7) sono stati sconfitti da Cavestro/Borgo (Vicenza, classifica 2.5 e 2.6) 7-5/6-4.

"Portiamo a casa un'altra sconfitta e ci dispiace - ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del Circolo Tennis Brindisi - Questa volta, però, se da un lato c'è rammarico per il risultato finale, dall'altro c'è grande soddisfazione per la prestazione dei ragazzi: abbiamo disputato una gran bella gara, lottato fino all'ultima palla con forza e determinazione. Peccato per il match di Giangrande perso al terzo set nonostante il vantaggio iniziale e per il doppio ceduto al super tie-break nel set decisivo. Adesso, guardiamo avanti, dopo la gara di oggi (ieri per chi legge, ndr) sono molto fiducioso perché ho visto una buona reazione della squadra. Andiamo a Livorno carichi, con tanta voglia di rivincita".

Domenica prossima (30 maggio) seconda trasferta stagionale per i biancazzurri che affronteranno la formazione del Tennis Club Livorno.