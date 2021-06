Trofeo Vallecamonica: il pilota brindisino Loconte fra i sicuri protagonisti

Tutto pronto per il lungo weekend bresciano del 50° Trofeo Vallecamonica che vedrà tra i sicuri protagonisti il portacolori della Eptamotorsport Angelo “The Doctor” Loconte. Il veloce pilota brindisino, alla guida della Peugeot 308 Gti curata dalla Dp Racing, reduce dal podio di gruppo Racing Start Turbo tra le alpi carniche, è al debutto sulla tecnicissima cronoscalata Malegno - Ossimo - Borno, che proprio quest’anno festeggia le 50 edizioni titolate.

«Quella di Vallecamonica - spiega “The doctor”- è una gara all’insegna delle novità: il tracciato, mai fatto in gara e in ogni caso davvero impegnativo; i pneumatici con cerchio 19, da utilizzare per la prima volta; il numero dei partecipanti, numerosissimo così come quello della classe. Insomma, tanti ingredienti per rendere sempre più adrenalinico questo weekend bresciano.

Portarsi a casa una coppetta è l’obiettivo prioritario. Non sarà facile, ma nella mia vettura c’è ben impressa l’immagine di un campione che di questa gara ha vinto l’assoluto: Denny Zardo. La sua esortazione a correre lo ritengo un vero e proprio Ordine Superiore!!!»

Nella giornata odierna sono in corso le verifiche tecnico sportive, ma domani si inizierà a fare sul serio con le due salite di prova a partire dalle ore 9:30. Lo start delle due salite di gara è previsto per domenica alle ore 9:00. Gara 2 sarà trasmessa in diretta TV sul canale 228 della piattaforma digitale SKY e sui canali social Aci Sport Tv.

Il calendario del CIVM 2021

23 Maggio 30° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

30 Maggio 51ª Verzegnis – Sella Chianzutan, Friuli-Venezia Giulia

13 Giugno 50° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

27 Giugno 60ª Coppa Paolino Teodori, Marche

4 Luglio 70ª Trento Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Luglio 60ª Alghero Scala Piccada, Sardegna

1 Agosto 56° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

8 Agosto 10ª Salita Morano – Campotenese Calabria

22 Agosto 25ª Luzzi Sambucina, Calabria

5 Settembre 38ª Pedavena – Croce D’Aune, Veneto

19 Settembre 63ª Monte Erice, Sicilia

26 Settembre 66ª Coppa Nissena, Sicilia