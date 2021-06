Al via la prima corsa campestre "Città di Brindisi" e la Festa dello sport

BRINDISI - Sarà una domenica di sport quella che si vivrà domani, 6 giugno, a partire dalle 08:30, a Brindisi, presso il Centro di aggregazione giovanile al rione Paradiso.

Dopo il periodo di pausa dovuto all’emergenza covid, si torna domani in pista con la prima edizione della corsa campestre "Città di Brindisi" e la Festa dello Sport, organizzata dal comitato territoriale del Csi (Centro sportivo italiano) Brindisi, realizzata in collaborazione per l'Asd Mfr di Brindisi, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Brindisi, la delegazione provinciale del Coni, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e le altre cooperative e associazioni che animano e gestiscono il Centro di aggregazione giovanile.

A fare festa intorno alla gara agonistica di corsa campestre, sarà la Festa nazionale dello sport indetta dal Coni e per l'occasione, grazie al coinvolgimento delle Asd della città, si vivranno esibizioni sportive di minivolley, minibasket e altre attività sportive individuali.

Angelo Taurisano, presidente Csi Brindisi, dichiara: "Siamo felici di poter ritornare a fare festa con i nostri atleti dopo aver vissuto momenti non facili dovuti all'emergenza Covid. Con la giornata di domani, 6 giugno, riprendono le nostre attività che già nelle prossimi giorni continueranno con i tornei di Calcio a 5, pallavolo e basket".

Vito Miccoli, dell'Asd Mfr Brindisi dichiara: "Con piacere abbiamo accolto l'invito di ospitare una tappa della corsa campestre del Centro sportivo italiano cogliendo l'occasione della Giornata Nazionale dello Sport indetta dal Coni".