Chiara Riparbelli, la miglior stagione in carriera a ben mille km dalla sua Mesagne

Tutto andrà bene: la traduzione della frase in russo lasciata ben impressa da Chiara Riparbelli nel suo profilo Instagram è proprio questa, quasi una premonizione di quella che sarebbe stata la sua attuale stagione nel campionato di A2 femminile. La centrale originaria di Mesagne, classe 1996, sta vivendo la miglior annata da quando gioca in questa categoria così importante, tanto è vero che ha già battuto due dei suoi record personali ed è vicinissima a migliorarne un terzo altrettanto prestigioso.

A una sola gara dalla fine della stagione 2023-2024, Chiara sta dimostrando di essere in ottima forma nonostante abbia già disputato 27 partite. Proprio ieri è stata la migliore in campo per Mondovì, al punto da essere nominata MVP del match vittorioso contro Perugia. Gli 11 punti messi a segno le hanno permesso di ritoccare ulteriormente il proprio score, giunto ora a 241 prodezze.

La giocatrice pugliese non era mai stata così prolifica da quando gioca in A2 e lo stesso deve dirsi dei muri complessivi messi a referto: ne ha infatti realizzati 59, sei in più rispetto allo scorso anno quando giocava sempre con Mondovì. Tra l’altro, questo totale relativo ai monster block le permette anche di essere nella Top-20 dell’intera categoria, niente male come traguardo stagionale. Gli ace di cui si è resa protagonista sono invece 18, uno in meo se confrontato con il suo record personale che risale al campionato 2021-2022 quando era in forza a Soverato.

A ben mille chilometri da Mesagne sta dunque facendo furore, anche se la sua carriera è stata costellata da altri momenti importanti. Proprio nella sua città ha contribuito a far vincere il campionato di Serie C e alla promozione in B2. Si è anche fatta notare a Torre Annunziata, Arzano, Pisogne, Cerea, prima dell’approdo a Soverato e della prima volta in A2. In Calabria ha disputato quattro stagioni di alto livello che le hanno spalancato le porte di Mondovì dove si può dire che ormai sia di casa.