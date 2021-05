Weekend di successi per l'Asd scherma Lame Azzurre Brindisi

Nella selezione regionale per le qualificazioni ai Campionati italiani assoluti trionfano Matteo Di Coste e Sara Maestoso

BRINDISI - Si è concluso domenica 2 maggio il weekend di gare che ha visto protagonisti gli spadisti e le spadiste dell'Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi. Le prove prevedevano una selezione regionale per le qualificazioni ai Campionati italiani assoluti in programma a Cassino per la fine del mese di maggio.

Dopo il successo di sabato 1 maggio di Matteo Di Coste nella spada maschile giunto primo classificato e qualificato assieme al compagno di squadra Pietro Rinaldi (terzo), domenica 2 maggio è stata la volta di Chiara Maestoso a regalare l'ennesima vittoria alla società brindisina, vincendo la prova nella spada femminile e qualificandosi anch'essa per la successiva competizione nazionale.

Ottime anche le prestazioni di Samuele Di Coste, Mattia Ghidotti, Nicolò Morciano, Chiara Panzera, Carla de Sicot e Sofia Biscosi. Ricordiamo che alla stessa prova parteciperà anche Miriana Morciano che vi accede direttamente facendo parte del gruppo d'élite nazionale di spada femminile. Soddisfazione per i maestri Flavio Zumbo e Alessandro Rubino, pronti dopo un lungo e forzato stop, a ripartire più carichi di sempre.