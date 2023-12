"Affari di altissimo livello con le sostanze stupefacenti in diversi comuni"

BRINDISI - Gli affari in materia di droga erano di "altissimo livello", mentre alcuni dei personaggi di vertice coinvolti nel blitz sono vicini alla vecchia guardia della Sacra Corona. Dopo i 14 arresti eseguiti all'alba di oggi, martedì 12 dicembre 2023, il questore di Brindisi Annino Gargano rilascia alcune dichiarazioni sulle indagini, condotte dalla Dda di Lecce, che hanno svelato due gruppi distinti ma coesi che agivano nei comuni di San Pietro Vernotico, Squinzano e Trapuzzi, a cavallo delle due province di Brindisi e Lecce.

I due gruppi trafficavano in droga - cocaina, marijuana e hashish, principalmente - e avevano a disposizione diverse armi, anche un Uzi. I canali di approvvigionamento erano quelli calabresi, lucani e fasanesi. Le indagini sono partite nel 2019, come "approfondimento" delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. La polizia ha utilizzato metodi tradizionali e tecnologie innovative, che in alcuni casi hanno permesso di captare in diretta gli affari - illeciti - in corso e di eseguire anche diversi arresti in flagranza.