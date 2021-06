Biblioteca a misura di bambino: “Teste fiorite” a palazzo Nervegna

Inaugurato stamattina il nuovo spazio di lettura per utenti dai 4 ai 13 anni, al primo piano dell’edificio

Ha riaperto stamani (mercoledì 23 giugno) la Biblioteca di comunità "Teste fiorite", la prima biblioteca comunale, uno spazio per piccoli utenti dai 4 ai 13 anni inserita al primo piano di Palazzo Granafei-Nervegna. Il progetto "Teste fiorite" del Comune di Brindisi insieme alla Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” ha ottenuto il finanziamento regionale come vincitore dell'avviso "Smart-In - Community Library Biblioteche di Comunità".

Ideata come una biblioteca pubblica, dispone del prestito dei libri anche sulla piattaforma informatica Opac del Servizio bibliotecario nazionale. Tutti gli spazi sono a misura di bambino e accanto alla lettura tradizionale sono presenti strumenti digitali curati dal Cetma con animazioni in 2D e un allestimento olografico.

La Soprintendente archivistica e bibliografica della Puglia, Annalisa Rossi, ha presenziato alla cerimonia che si è svolta oggi. La biblioteca gestita dalla cooperativa Imago sarà aperta da questo pomeriggio e fino a venerdì 25 giugno dalle ore 9.30 alle 12.30 al mattino e dalle ore 16 alle 19 nel pomeriggio. Poi, nel periodo estivo dal 28 giugno sino al 17 settembre 2021 Teste Fiorite sarà aperta tutti i martedì, giovedì, venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con un'ampia offerta di attività e laboratori. L'orario sarà poi modificato con la riapertura delle scuole, per garantire un'offerta di attività rivolta alle istituzioni scolastiche e con tante altre iniziative per la comunità dei piccoli lettori e per le loro famiglie.