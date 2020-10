Palestre chiuse, impazza il fitness fai da te: scaffali svuotati al Decathlon

Con le chiusure di palestre e centri sportivi, non resta altra alternativa che il fai da te. Gli scaffali degli articoli di fitness del Decathlon di Brindisi sono stati presi d’assalto dagli appassionati di sport. Nel giro di poche ore sono stati polverizzati, anche tramite i canali di vendita online, dischi per i pesi, bilancieri, elastici, tappetini a altri accessori. La vice direttrice dello store, intervista da BrindisiReport, spiega che l’azienda si è subito attivata per rimpinguare le forniture, affinché nessuno resti a secco, nella speranza che a partire dal prossimo 24 novembre, con la scadenza del Dpcm firmato domenica scorsa dal premier Giuseppe Conte, le attività sportive, Covid permettendo, possano ripartire a pieno regime.