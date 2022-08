"Babylandia": una storia d'amore, un clochard, il suo cane e la comunità brindisina

Brindisireport ha incontrato l’autore del libro prodotto dal collettivo Polaroads, Domenico Mirabella, proprio sul sentiero che portava al capanno in cui Peter, il clochard di origine tedesca, viveva con il suo cane Ben. Purtroppo la dimora di Peter, deceduto a 60 anni nel 2021, è andata distrutta dopo la sua dipartita e la natura ha preso il sopravvento.

Il libro ha la particolarità di avere una duplice lettura, quella fotografica per un verso e quella composta da memorie che, l’autore ha raccolto minuziosamente attraverso le testimonianze delle persone che hanno conosciuto l’inseparabile coppia. Il motivo per cui Mirabella ha deciso assieme al collettivo fotografico Polaroads, di cui fa parte, di realizzare questo racconto è implicito. Peter e ben hanno sprigionato, attraverso la loro relazione, una catena solidale che aveva come motore trainante l’amore. Infatti, quell’omone che si muoveva per Brindisi, sulla sua bicicletta, con al seguito il suo inseparabile amico, era riuscito a farsi amare da tutti. Peter viveva di offerte che spesso riceveva ai piedi della chiesa Salesiana del Sacro Cuore, in via Appia, ma anche grazie al calore e all’affetto di un gruppo di persone residenti tra il Casale e Materdomini.

Domenico Mirabella, infatti, è entrato nella vita di Peter e di Ben grazie alla sensibilità contagiosa della comunità che si strinse intorno alla coppia, proprio quando Peter stava per passare a miglior vita. Tuttavia questo non ha impedito all’autore di rendere immortali ricordi, emozioni e insegnamenti che un uomo libero e il suo cane hanno donato alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerli.

