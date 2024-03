I sindaci del Sud a Brindisi: “Autonomia differenziata peggior soluzione ai nostri problemi”

Le possibili ripercussioni dell’autonomia differenziata sulla vita degli enti comunali è uno dei temi che preoccupa maggiormente i sindaci del Sud Italia, alle prese con una sfilza di progetti finanziati tramite Pnrr di non semplice attuazione, a causa della carenza di personale tecnico e dei rapporti non semplici con il governo centrale.

Questo uno dei temi affrontati da diversi primi cittadini del Mezzogiorno durante l’evento MediAree-Next Generation City, promosso dall'Anci nell’ambito del programma operativo complementare al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che si è svolto oggi (martedì 12 marzo) press la sala della colonna di Palazzo Nervegna, nell’ambito del progetto “Mediaree”, dal titolo “109 Città un solo Paese. I comuni capoluogo d’Italia”. Il confronto è stato dimostrato Giovanni Trovati, giornalista de "Il sole 24 ore".

Si tratta di un convegno concepito con l’obiettivo di sviluppare un confronto pubblico tra sindaci, Governo, attori dell’economia ed esperti sul ruolo dei Comuni capoluogo nelle Regioni del Sud nella costruzione di politiche comuni per lo sviluppo.

Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, ha accolto decine di colleghi, fra cui i primi cittadini di Matera, Messina, Avellino, Foggia, Campobasso e altri ancora. Presente anche la sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia. Il presidente nazionale dell’Associazione nazionale del Comuni, Enzo Decaro, si è collegato in video conferenza.

Fiorenza Pascazio, nelle interviste concesse a margine dell’evento, ha posto l’accento proprio sulle difficoltà che incontrano gli amministratori comunali a rapportarsi con gli enti superiori, che spesso tendono a bypassare le amministrazioni comunali. E il timore è che con il disegno di legge dell’autonomia differenziata, già approvato dalla Camera dei deputati, la situazione possa ulteriormente peggiorare.

Il presidente nazionale dell’Anci, Decaro, ha fatto una disamina sul contesto economico in cui operano i sindaci dei capoluoghi del Sud. “Il Comuni capoluogo - ha dichiarato Decaro - sono l’ossatura del sistema economico e sociale del nostro Paese. Qui ci sono i servizi, le attività, ma anche le infrastrutture, di cui beneficiano non solo i Comuni capoluogo di provincia ma anche comunità territoriali più ampie che ricadono in quelle che definiamo 'aree funzionali' rispetto al capoluogo".

“Il 15 percento del tasso di disoccupazione – spiega il presidente dell’Anci - è concentrato nei capoluoghi di provincia del sud Italia ed è doppio quasi alla percentuale nazionale, 8,1%. Sono dati che devono far riflettere”. “Dai dati, l’11 percento di chi abita nei comuni capoluoghi di provincia nel Sud Italia ha ottenuto almeno un mese di reddito di cittadinanza. Questo - ha aggiunto Decaro - ci fa capire che è nel sud ed in particolare nei capoluoghi del sud che si concentra la povertà. Dobbiamo contrastare questo fenomeno accompagnando le famiglie con diversi strumenti”.

"Anche in alcuni capoluoghi - ha affermato ancora Decaro - si verifica l'invecchiamento e lo spopolamento della popolazione che dobbiamo contrastare con una sorta di agenda del contro esodo. Non accade solo nei piccoli comuni, ma anche in alcuni capoluoghi di provincia". "Credo - ha concluso - che sia arrivato il momento di poter programmare e pianificare in autonomia in relazione direttamente alle Commissioni europee".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui