Da Brindisi e provincia al Perrino per fare il tampone: file chilometriche e disagi

Anche nella mattinata di oggi, martedì 28 dicembre, come da qualche giorno a questa parte, file chilometriche davanti all'ospedale Perrino di Brindisi per i tamponi

BRINDISI - Anche oggi, martedì 28 dicembre, come ormai avviene da qualche settimana a questa parte, centinaia di cittadini provenienti da diversi centri della provincia di Brindisi si sono recati al Drive-in dell'ospedale Perrino di Brindisi per fare il tampone che accerta il contagio da covid-19. Sono tre gli operatori addetti ai test e l'inizio era previsto per le 8.15 ma la fila è cominciata dalle 6.

C'è chi si è presentato in largo anticipo rispetto all'orario indicato dalla Asl e chi invece ha ricevuto indicazioni "vaghe" circa l'orario: presentarsi dalle 8.30 alle 11. Ed è così che anche oggi davanti all'ingresso del Perrino si è creata una fila lunga qualche chilometro. Il traffico è stato gestito da un addetto alla vigilanza. Ci si chiede perchè, considerato l'aumento dei contagi, non vengono attivati altri centri in provincia per fare i tamponi, così come è avvenuto in passato.