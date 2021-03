Il primo ministro albanese: "Bari bella, ma Brindisi è bellissima"

"Brindisi è più bella di Bari". Il premier Edi Rama lo ha detto due volte: prima ai piedi della scalinata Virgilio, durante un discorso sullo spirito di solidarietà mostrato dai brindisino il 7 marzo 1991, poi presso la sede dell'Autorità di sistema portuale, dove è stata inaugurata una targa in memoria del "portico degli albanesi", ossia il portico della ex stazione marittima in cui 30 anni fa trovarono accoglienza migliaia di migranti, fra uomini, donne e bambini. Nell'esaltare la bellezza di Brindisi, Rama ha detto: "E' la prima volta che vengo a Brindisi, ma mi sembra più bella di Bari". Poi, rivolgendosi al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Non è una opinione, è un fatto, l’hai trovata così, non puoi farci niente".