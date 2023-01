Nuova vita per l'ex Batteria Menga: presentato il progetto di restauro e rifunzionalizzazione

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 gennaio, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, ha eseguito un sopralluogo presso il cantiere dell’ex Batteria Menga, sita Parco di Punta Penne - Punta del Serrone per illustrare i lavori che sono iniziati di restauro e rifunzionalizzazione del bene come Polo della cultura del mare e del Mediterraneo. L’intervento è finanziato con il “Fondo Cultura” del Ministero della Cultura per un totale di 1,2 milioni di euro.