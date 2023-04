Il popolo biancazzuro ci crede: accoglienza trionfale dopo la vittoria a Nardò

Centinaia di tifosi al Fanuzzi per accogliere il Brindisi, al rientro dalla trasferta in casa dei neretini. Comincia a salire la febbre in vista dello scontro diretto contro la Cavese: una partita che può valere la Serie C

Centinaia di tifosi biancazzurri si sono ritrovati al Fanuzzi per accogliere il Brindisi Fc, al rientro dalla partita vinta per 0-2 in casa del Nardò. Grazie a questo successo gli uomini di mister Danucci scavalcano i neretini al secondo posto e, soprattutto, dimezzano a tre soli punti il distacco dalla capolista Cavese, clamorosamente superata in casa dal Martina Franca. E domenica prossima, al Fanuzzi, per la penultima giornata del campionato di Serie D, arriverà proprio la Cavese. L'entusiasmo è alle stelle.