Topi d'appartamento ancora in azione in pieno giorno: l'allarme li mette in fuga

Sono in quattro. Hanno i volti parzialmente coperti da cappellini con visiera e mascherine anti contagio. Calzano dei guanti. In pieno giorno, in una strada deserta, cercano di forzare la porta di un’abitazione al pian terreno, ma poco dopo, colti di sorpresa dall’attivazione dell’allarme, si danno alla fuga. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un nuovo tentativo di furto in appartamento avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (domenica 11 luglio) in via Latiano, nella periferia di Oria.

Il filmato è stato pubblicato su Facebook dai proprietari. I topi d’appartamento hanno mancato per pochi minuti l’appuntamento con i carabinieri della locale stazione, che nel frattempo erano stati avvisati da alcuni cittadini. Ancora una volta i ladri entrano in azione alla luce del sole. Era già accaduto lo scorso 2 luglio in via De Girolamo, traversa di via Latiano. In quel caso i malfattori furono interrotti dall’arrivo del proprietario, che con il suo smartphone riprese il momento della fuga in auto. A giudicare dalla conformazione fisica dei protagonisti dei due episodi, pare si tratti di persone diverse. I carabinieri sono al lavoro per identificarli.