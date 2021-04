Inaugurato l'ambulatorio per adulti con diabete di tipo 1: "E' il primo in Italia"

Presso il distretto sociosanitario di Brindisi in via Dalmazia, è stato inaugurato stamattina (mercoledì 7 aprile) un ambulatorio per tutti i pazienti diabetici di tipo 1 (autoimmune insulinodipendente), la patologia cronica endocrinologica più diffusa in età evolutiva.

Il direttore generale dell’Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha dichiarato che si tratta del primo servizio sanitario di questo tipo attivato a livello nazionale. Per l’occasione è stata invitata Monica Priore, nuotatrice mesagnese da anni impegnata nella sensibilizzazione sul diabete mellito di tipo 1, cosiddetto infantile, da cui lei stessa è affetta.

Alla cerimonia hanno inoltre partecipato il direttore del Distretto, Angelo Greco, il responsabile dell'ambulatorio, Cosimo Rodia, e il presidente dell'associazione Delfini Messapici, Gianfranco Lobello. L'ambulatorio è dedicato al diabetologo Antonio Marinazzo: presenti i figli Enrica ed Erasmo.