Riecco il "capitello della danza": "Grande soddisfazione dopo un restauro impegnativo"

Grazie a un meticoloso lavoro di restauro conservativo è quasi ritornato all’originario splendore di circa 900 anni fa. Il Capitello cosiddetto “della danza” è stato presentato stamattina (sabato 17 dicembre) presso il museo Ribezzo di Brindisi. L’opera, risalente ai primi decenni del 1100, accoglie idealmente i visitatori all’ingresso del museo. Il capitello, situato originariamente presso un'abazia che si trovava sull'isola di Sant'Andrea, dove fu poi realizzato il castello Alfonsino, è adornato da 12 figure alternate di un uomo e una donna mentre ballano la danza medievale della “Carola romana”, in segno di buon augurio.

Il manufatto, selezionato grazie ad una votazione online, è risultato il più votato della tappa pugliese di “Opera tua”, il progetto di Coop Alleanza 3.0 che ne ha sostenuto il restauro, per valorizzare cultura e territoro con interventi di Mecenatismo Culturale, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il coordinamento di Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e il patrocinio del Touring Club Italiano.

Nel corso di un incontro che ha preceduto il taglio del nastro, in un gremito auditorium sono intervenuti Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio | Regione Puglia, l’architetto Emilia Mannozzi, direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi, Aldo Pulli, membro del consiglio di amministrazione di Coop Alleanza 3.0, Daniela Pirro, restauratrice di Beni Culturali.

Nel videoservizio, le dichiarazioni della direttrice Mannozzi e della restauratrice Daniela Pirro.