Tir con cisterna precipita dal cavalcavia: le complesse operazioni di rimozione

Sono in corso le non semplici operazioni di rimozione del Tir con cisterna che intorno alle ore 7.30 di stamattina (sabato 9 marzo) ha sfondato il guardrail di un cavalcavia, precipitando verso il rondò all'imbocco della strada statale per Taranto (cosiddetto incrocio della morte), in prossimità dello svincolo per il rione Sant'Elia.

La cisterna era incastrata in diagonale fra la rotatoria e il terreno scosceso che costeggia il cavalcavia. Assicurato a una fune, il rimorchio è stato adagiato sulla strada. A breve la rotaroria sarà liberata dell'ingombrante ostacolo.

Il mezzo era condotto da una donna (una 55enne di Ceglie Messapica) che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. A bordo della cabina si trovavano anche due cani di piccola taglia.

Predisposta per trasportare granuli di plastica, la cisterna era vuota. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la Polizia Locale, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza.

