Tempesta di sabbia sulla litoranea nord: strada invasa dalle dune

Intervenuti ieri sera (8 gennaio) gli operatori della struttura operativa radiomobile Pista, per riattivare la viabilità in località Giancola

Vere e proprie dune di sabbia hanno invaso ieri sera (mercoledì 8 febbraio) la strada litoranea nord di Brindisi, in corrispondenza di località Giancola, sulla litoranea nord di Brindisi, rendendola impraticabile. Necessario l’intervento della “Pissta”, struttura operativa radiomobile che agisce nell’ambito della sicurezza stradale e della tutela ambientale, per liberare la carreggiata dall’arenile. Sul posto si è recata anche la Polizia Locale. Il disagio è stato provocato dalle forti raffiche di maestrale che per tutta la giornata di ieri hanno sferzato il litorale, provocando grossi disagi in tutta la provincia.