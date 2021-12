RImosse quattro bombole di gas da un appartamento al pian terreno in cui stasera si è sviluppato un incendio. Un anziano soccorso dai vicini

Vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi in via Martiri di Belfiore, a San Pietro Vernotico, per spegnere un incendio che ha investito un'abitazione al pian terreno al cui interno si trovavano diverse bombole. L'anziano che vi abitava soccorso dai vicini.