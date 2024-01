Fiamme nel mercato della "corazzata": i vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco mettono in sicurezza il cosiddetto mercato della "corazzata", situato in via Carducci, al rione Paradiso, dopo aver spento l'incendio che intorno alle ore 14 di oggi (mercoledì 10 dicembre) ha investito la struttura, di proprietà del Comune di Brindisi. Da chiarire l'origine delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia Locale.