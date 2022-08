Nel porto di Brindisi ecco Man of Steel: lo spettacolare yacht realizzato per Spielberg

A occupare la banchina del porto di Brindisi questa volta è l’imponente Man of Steel, ormeggiato a pochi metri di distanza di un altro gioiello dei mari, la New Secret. Con i suoi 86 metri di lunghezza, Man of Steel risulta essere tra gli yacht più grandi al mondo. Questa lussuosa imbarcazione è stata realizzata da un costruttore olandese della yacht Oceanco nel 2010, per il popolare regista statunitense Steven Spielberg, al quale fu consegnata con il nome di Seven Season, in onore dei suoi sette figli. Nel 2021 è stata venduta al miliardario canadese Barry Zekelman e prese il nome di Man of steel. Rientra nella categoria dei super yacht e può ospitare 12 persone in 6 suite con un equipaggio è composto da 26 unità e il suo valore commerciale corrisponde a 150 milioni di dollari. Questo straordinario super yacht viaggia a una velocità di crociera di 14 nodi e può raggiungere una velocità massima di 20. La progettazione esterna e dei suoi lussuosissimi interni è stata realizzata da Nuvolari&Lenard.