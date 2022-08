New Secret: lo yacht di lusso con eliporto diventa un'attrazione sul lungomare

Un altro super yacht di lusso approda a Brindisi. Si tratta del New Secret, gioiellino lungo 74 metri che in tutta la sua bellezza è ormeggiato sul lungomare di Brindisi, fra la scalinata Virgilo e piazzetta Dionisi. Il panfilo è subito diventato la grande attrazione del porto interno, con il suo scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio con ponti posati in teak. Varato in un cantiere di Vlissingen (Olanda), New Secret ha un raggio di 12,25 metri e un pescaggio di 3,85 metri. Uno dei suoi punti di forza è l’eliporto. Anche nell'estate 2022, dunque, il porto di Brindisi si sta confermando una calamita per super yacht. Basti ricordare che lo splendido Alchemist è stato a lungo in vetrina davanti alla scalinata Virgilio e che lo scorso giugno si è fermato in rada il mastodontico Al Mirqab, dell'emiro del Qatar.