Il sostituto commissario Di Nunno va in pensione: "Siate orgogliosi della divisa"

BRINDISI – Dopo 37 anni al servizio dello Stato e dei cittadini, è arrivato il giorno della meritata pensione per il sostituto commissario Giancarlo Di Nunno, un pilastro della questura di Brindisi. Entrato in polizia nel 1987, Di Nunno è approdato a Brindisi dopo una breve parentesi a Napoli e il corso sottufficiali. Inizialmente ha pattugliato le strade come capoturno delle Volanti, per poi passare alla Squadra Mobile, dove per 20 anni ha diretto la sezione anti rapina.

Nel 2000, sotto la direzione di Angelo Loconte, all’epoca a capo della Squadra Mobile, ha preso parte all’operazione Primavera: imponente e risolutiva risposta dello Stato al fenomeno del contrabbando di sigarette, dopo la morte dei finanzieri Sottile e De Falco.

Nel 2001 ha operato in Albania come esperto di tecniche investigative. Nel 2018 il passaggio alla sezione investigativa della Digos di Brindisi, dove ha prestato servizio fino ad oggi. Numerosi i casi di rapina risolti da Di Nunno, fra arresti in flagranza o dopo attività investigative. Nell’estate 2020, libero da servizio, si distinse con l’arresto di una donna che aveva appena gettato dell’acido sul marito davanti a un supermercato, provocandogli delle lesioni mortali.

Nei giorni scorsi, al termine del suo ultimo servizio in pattuglia, ha salutato i colleghi con un video postato sui social e diventato virale. “Siate orgogliosi della divisa che indossate - è il messaggio trasmesso via radio dal sostituto commissario - usatela sempre con i deboli e con fermezza per le persone che commettono reati. Auguro alle giovani generazioni di eguagliare se non superare i risultati conseguiti dalla nostra generazione”.

