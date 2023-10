Strade allagate a Brindisi: automobilisti in panne sotto l'acquazzone

Numerose strade al limite (in alcuni casi anche oltre) dell'impraticabilità. Auto in panne al rione Sant'Elia, fra viale Caravaggio e via Arturo Martini

Si sono trovati in grossa difficoltà gli automobilisti sorpresi dal violento nubifragio che a partire dalle 19.45 circa si è abbattuto sulla città di Brindisi. Come di consueto l'incrocio fra viale Caravaggio e via Arturo Martini, al rione Sant'Elia, è diventato presto impraticabile. Come si vede in questo video di Michele Toscano, alcune auto sono rimaste impantanate. Allagamenti anche in molte altre strade del capoluogo.