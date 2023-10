Allagamenti, auto in panne e rami spezzati: vigili del fuoco subissati di telefonate

BRINDISI - Sono notevoli i disagi causati dal violento nubifragio che intorno alle ore 19.45 di sabato (21 ottobre) si è abbattuto sulla città di Brindisi, investita da un'autentica bomba d'acqua. Numerose strade si sono trasformate in fiumi in piena, diventando impraticabili. Non si contano gli automobilisti rimasti impantanati. Situazioni di grossa difficoltà si sono registrate all'incrocio fra viale Caravaggio e via Arturo Martini e in altri punti tradizionalmente critici.

In particolare la Polizia Locale ha dovuto chiudere al traffico la strada dei Pittachi, via Ciciriello e strada per Canale Patri. Si invita a prestare massima attenzione su via provinciale San Vito (passaggio a livello di via Osanna/ingresso parco Cillarese) per tombini fuori sede.

Nel giro di circa mezzora sono arrivate circa venti richieste di intervento ai vigili del fuoco. La priorità viene data agli automobilisti in panne. Poi si procederà con i danni da allagamento.

Oltre alla pioggia, anche le raffiche di vento stanno creando non pochi problemi, fra rami spezzati, segnali pericolanti e cavi elettrici finiti in strada, come accaduto in via Carmine, in pieno centro.

I disagi in provincia

Anche in provincia si registrano disagi. Sulla strada provinciale 82 che collega Mesagne a San Pietro Vernotico, dopo lo svincolo per San Donaci, direzione San pietro, un albero di grosse dimensioni è caduto sull'asfato, ostruendo del tutto la strada.

Un paio di auto, per scansare l'ostacolo, si sono tamponate. Una guardia giurata della Vedetta 2 Mondial si è fermata per gestire la viabilità, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco.

Articolo in aggiornamento