Violento nubifragio sulla città: sottopassi allagati, automobilisti in difficoltà

Pioggia abbondante, fulmini e raffiche di vento su Brindisi. Le strade si trasformano in fiumi. Disagi inevitabili

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Brindisi. Precipitazioni abbondanti e raffiche di vento, a partire dalle ore 19.45, hanno iniziato a imperversare sul capoluogo, trasformando le strade in fiumi e mettendo a dura prova la stabilità di alberi e cartelloni. Il vecchio sottopasso di via Appia si è allagato. Disagi per gli automobilisti sorpresi dalla bomba d'acqua.