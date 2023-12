Gli "Strashiddati" ricordano così l'amico Daniele Fumarola

Un corteo in bici e i palloncini librati in aria. Il saluto dell'associazione sportiva al militare brindisino morto a soli 41 anni

Una pedalata e palloncini di colore giallo e bianco librati in aria. Così l’Asd Strashiddati ha voluto ricordare Daniele Fumarola, il militare brindisino che lo scorso 5 dicembre si è spento all’età di 41 anni, afflitto da una malattia. Un’intera città si era mobilitata per sostenere la famiglia di Daniele nelle costose spese di una cura all’estero, ma purtroppo il male non gli ha lasciato scampo.

“Oggi in tanti – spiega il presidente dell’Asd Strashiddati, Mario Spagnolo - abbiamo voluto salutare a modo nostro il caro amico Daniele Fumarola”.