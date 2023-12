Ha lottato fino all'ultimo, purtroppo Daniele Fumarola non ce l'ha fatta

MILANO - Purtroppo questa mattina (5 dicembre) è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare. Il giovane brindisino Daniele Fumarola è venuto a mancare mentre era ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano (non al "Besta" come riportato precedentemente). Qui era giunto per un intervento dell'ultima ora, poiché durante gli scorsi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Affetto da una grave forma di tumore, dal 29 novembre la sua storia è diventata nota in tutta la provincia di Brindisi. Ciò è accaduto per l'iniziativa intrapresa da alcuni suoi amici e parenti, che avevano pensato di avviare una raccolta fondi per sostenere il pagamento di cure specifiche da tenersi in un altro istituto a Madrid. Proprio oggi Daniele sarebbe dovuto giungere nella capitale spagnola, ma purtroppo così non è stato.

Ancora non è stata stabilita la data del funerale, bisognerà attendere alcuni giorni finché la salma non arriverà a Brindisi.

Il cordoglio della città, del territorio e della redazione di BrindisiReport giunga alla sua famiglia ed ai suoi amici.