Brindisi Multiservizi, Antonucci: "Nessuna modifica al piano di rilancio"

L’amministrazione comunale non intende fare assi indietro rispetto al piano di rilancio della Brindisi Multiservizi. La proposta di piano industriale 2024-26 presentata le scorse settimane dall’amministratore unico della partecipata, Gianvito Morelli, viene appoggiata in pieno dalla giunta presieduta dal sindaco Marchionna. Lo dichiara ai microfoni di BrindisiReport l’assessore al Bilancio, Livia Antonucci, a margine del consiglio comunale che si è svolto stamattina (venerdì 22 marzo).

Il documento nei prossimi giorni sarà approvato dalla giunta, per poi approdare in consiglio comunale. A domanda specifica, Antonucci spiega che non saranno apportate modifiche alla bozza proposta dall’amministratore della società in house. Salvo sorprese, dovrebbero restare i tanto contestati aumenti dei pass auto per i residenti e delle tariffe orarie.

Antonucci parla anche della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvata con i 19 voti della maggioranza e i 10 contrari dell'opposizione. Si tratta dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi con il sottosegretario della presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, che prevede l’eliminazione dell’aumento della tassa di imbarco aeroportuale disposto dalla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi. I mancati introiti derivanti da questa decurtazione, saranno compensati con l’aumento dell’addizionale Irpef dello 0,40 a carico dei cittadini con reddito superiore ai 10mila euro.

